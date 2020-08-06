Вчені знайшли новий спосіб лікування коронавірусу

У Росії створили світлодіодну установку для безпечного лікування від важких захворювань, включаючи коронавірус.

Новий спосіб лікування COVID-19 знайшли студенти магістратури Національного дослідницького ядерного університету "МІФІ", повідомляє РИА Новости.

Установка заснована на застосуванні фотодинамічного методу – опромінення світлом в червоному діапазоні спектра великих поверхонь тіла. Цей метод раніше розроблявся в інституті для діагностики та лікування пухлин.

"Це один з новітніх методів лікування з використанням фотосенсибілізаторів. Вони вводяться в організм пацієнта, де захоплюються вірусами і під дією опромінення вбивають вірус. При цьому фотосенсибілізатори дезактивують імунокомпетентні клітини, відповідальні за цитокіновий шторм, і тим самим дозволяють уникнути смертельно небезпечної реакції імунної системи організму на вірус. Фотодинамічна методика має високу ефективність і мінімальну кількістю побічних ефектів, практично не дає ускладнень", – розповів професор Віктор Лощенов.

За його словами, раніше в світі не було установок, здатних проводити опромінення з достатньою щільністю потужності і енергії без шкоди для пацієнта. Існуючі системи володіли потужністю в 1,5 Вт, але цього було недостатньо: потрібно збільшити потужність майже в 10 разів, мінімум до 12 Вт.

Нове лікування вже встигли отримати понад 40 хворих коронавірусом. Відразу після опромінення у пацієнтів було відмічено підвищення сатурації кисню в крові, зникала біль в легенях, до них повертався нюх. Одужання в цій групі йшло значно швидше, ніж у тих, хто не отримував опромінення.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ізраїльський імунолог професор Яків Беркун попередив про небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.

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