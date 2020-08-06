Вчені знайшли новий спосіб лікування коронавірусу

У Росії створили світлодіодну установку для безпечного лікування від важких захворювань, включаючи коронавірус.
Новий спосіб лікування COVID-19 знайшли студенти магістратури Національного дослідницького ядерного університету "МІФІ", повідомляє РИА Новости.
Установка заснована на застосуванні фотодинамічного методу – опромінення світлом в червоному діапазоні спектра великих поверхонь тіла. Цей метод раніше розроблявся в інституті для діагностики та лікування пухлин.
"Це один з новітніх методів лікування з використанням фотосенсибілізаторів. Вони вводяться в організм пацієнта, де захоплюються вірусами і під дією опромінення вбивають вірус. При цьому фотосенсибілізатори дезактивують імунокомпетентні клітини, відповідальні за цитокіновий шторм, і тим самим дозволяють уникнути смертельно небезпечної реакції імунної системи організму на вірус. Фотодинамічна методика має високу ефективність і мінімальну кількістю побічних ефектів, практично не дає ускладнень", – розповів професор Віктор Лощенов.
За його словами, раніше в світі не було установок, здатних проводити опромінення з достатньою щільністю потужності і енергії без шкоди для пацієнта. Існуючі системи володіли потужністю в 1,5 Вт, але цього було недостатньо: потрібно збільшити потужність майже в 10 разів, мінімум до 12 Вт.
Нове лікування вже встигли отримати понад 40 хворих коронавірусом. Відразу після опромінення у пацієнтів було відмічено підвищення сатурації кисню в крові, зникала біль в легенях, до них повертався нюх. Одужання в цій групі йшло значно швидше, ніж у тих, хто не отримував опромінення.
Як писав OBOZREVATEL раніше, ізраїльський імунолог професор Яків Беркун попередив про небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".