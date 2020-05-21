Вчені знайшли заразніші типи COVID-19

Молекулярні біологи проаналізували геноми декількох тисяч штамів коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до COVID-19, і дійшли висновку, що вірус розділився на три окремі лінії-підтипи.

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У кожної з них є свій набір мутацій у ключових генах, які підвищують заразність. Результати дослідження, що належить групі вчених під керівництвом доцента Тасманійського університету в Хобарті Майкла Чарльстона, опубліковані в електронній науковій бібліотеці bioRxiv.

Під час наукового експерименту з'ясувалося, що виявлені лінії відрізняються як заразністю та іншими біологічними властивостями, так і тим, як саме вони поширювалися різними куточками Землі.

Зокрема, перші дві з них, які фахівці назвали "лінією A" і "лінією B", за своїми властивостями схожі на підтипи S і L, які раніше запропонували китайські вчені, але їхні висновки тоді визнали сумнівними.

"Вони досить слабко відрізняються одна від одної. Ці різновиди з'явилися в перші дні розвитку епідемії, ще в листопаді чи грудні 2019 року. Спочатку "лінія A" і "лінія B" поширювалися на території Китаю, проте згодом вони потрапили в інші країни Азії та на західне узбережжя США", – кажуть вчені.

Водночас стверджують, що третій підтип коронавірусу, "лінія C", з'явився значно пізніше – в кінці лютого. До того ж він виник уже на території Європи і відрізняється від двох інших набором значущих мутацій у гені S, який відповідає за проникнення SARS-CoV-2 у клітини людини, а також у гені ORF1ab, критично важливому для розмноження вірусу.

За словами дослідників, ці зміни не тільки підвищили заразність вірусу, але й зробили його більш змінним, прискоривши процес накопичення мутацій у його геномі.

"Поява "лінії C" пояснює те, чому вірус почав стрімко поширюватися Європою на початку березня. Зараз ця лінія – найпоширеніший різновид вірусу у світі", – припускають професор Чарльстон і його колеги.

Хоча вони і не виключають, що "лінія C" могла так швидко поширитися європейськими країнами і через випадкові фактори. Наприклад, оскільки вона першою проникла на їхню територію і змогла закріпитися там. Дослідники наголошують, що подальші спостереження за розповсюдженням підтипів COVID-19, особливо в країнах Близького Сходу, щодо яких майже немає даних, покажуть, яка з цих двох гіпотез ближча до істини.

Зауважимо: інші фахівці наголошують, що поки статтю цих учених не рецензували незалежні експерти і редактори наукових журналів, тому до висновків із неї варто ставитися обережно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники з Кембриджського університету склали карту генетичної історії інфекції з грудня 2019 року до березня 2020 року, і теж дійшли до висновку, що у світі поширюється три штами COVID-19 – тип А, тип В і тип С.