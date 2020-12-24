Учені знайшли ліки, які можуть знизити тяжкість коронавірусу

Ізраїльські вчені довели, що препарат фенофібрат для зниження рівня жирів у організмі може значно змінити тяжкість коронавірусу і спосіб лікування пацієнтів із цим захворюванням.

За словами дослідників, жоден доброволець, який вживав ліки, не помер від COVID-19, а час перебігу хвороби в них значно зменшився. Про це пише EurekAlert.

Зазначається, що коронавірус перешкоджає ефективному розщепленню жиру в легенях. Тож під час дослідження фахівці встановили ефективність у цьому фенофібрату (Tricor) – схваленого Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) препарату, який наявний на ринку з 1975 року і був розроблений для боротьби з високим рівнем тригліцеридів (жирів) в організмі.

Вчені знайшли препарат, який начебто може знизити тяжкість перебігу COVID-19

Початкові лабораторні результати й нові дані від 1500 ізраїльських пацієнтів із COVID-19 були багатообіцяльними. Люди вживали багато подібних ліків, але саме фенофібрат, кажуть фахівці, допомагає зупинити прогресування хвороби у заражених COVID-19, зменшуючи пошкодження легень.

Підкреслюється, нібито пацієнти, які лікувалися цим препаратом, за лічені дні видужували від інфекцій у легенях, викликаних коронавірусом. Дослідження навіть показало, що "серед цих пацієнтів була нульова смертність".

На думку дослідницької групи, застосування цього визнаного препарату, який широко доступний, недорогий і довів свою безпеку, може змінити наслідки COVID-19 – від руйнівного захворювання до набагато більш керованої форми респіраторної застуди.

Тепер ізраїльські вчені продовжать дослідження паралельно з іншими клінічними центрами в США, Південній Америці та Європі.

"Навіть зараз, коли ми бачимо впровадження численних вакцин, спрямованих на зниження передачі хвороби і захист вразливих груп населення, цей препарат може допомогти в прямому лікуванні вірусу і знизити його серйозність і смертність. Ми сподіваємося побачити перші результати клінічних досліджень найближчими місяцями", – зазначають учені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар із Ізраїлю розповів про побічні ефекти, які проявляються у людей, які отримали щеплення вакциною проти COVID-19 від Pfizer.