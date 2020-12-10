Учені знайшли ймовірний спосіб відстежити випадки COVID-19 за чотири години

Австралійські вчені заявили про розроблення методу швидкого секвенування генома. Він нібито здатний до чотирьох годин скоротити час, необхідний для відстеження джерела випадків коронавірусу.

Зазначається, що це допоможе швидко стримати будь-які майбутні спалахи інфекції. Дослідження провели фахівці Інституту медичних досліджень Гарвана у співпраці з Університетом Нового Південного Уельсу, передає Reuters.

За словами експертів, геномне тестування допомагає відстежити причину випадків COVID-19, джерело зараження яких залишається невідомим. Досі на отримання результатів потрібно було понад добу.

Учені розробили секвенування генома, щоб відстежувати випадки COVID-19 протягом чотирьох годин

Секвенування (загальна назва методів, що дозволяють встановити послідовність нуклеотидів у молекулі ДНК) генома може допомогти вченим відстежувати невеликі зміни вірусу в національному або міжнародному масштабі, щоб зрозуміти, як він поширюється. А також дати уявлення про те, як пов'язані між собою різні випадки.

"Коли з'являється новий "загадковий" випадок коронавірусу, кожна хвилина на рахунку", – підкреслила у звіті про дослідження вчена Іра Девесон.

Геном нового COVID-19 становить приблизно 30 000 букв, хоча це і не багато порівняно із 3 мільярдами букв, складових ДНК або дезоксирибонуклеїнової кислоти генома людини.

Водночас коронавірус може змінювати генетичну сигнатуру господарів, відтворюючи себе всередині них.

"Виявивши цю генетичну варіацію, ми можемо встановити, як пов'язані різні випадки коронавірусу", – пояснила вчена Ровена Булл.

Прикметно, що Австралія значною мірою уникнула великої кількості випадків захворювання і смертей від COVID-19 порівняно з іншими розвиненими країнами. Там почали обережно послаблювати обмеження після того, як за останні декілька днів не було зареєстровано жодного місцевого випадку інфікування.

Дані щодо захворюваності на COVID-19 в Австралії. Джерело: Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Великобританії назвали раси, у яких найвищий ризик зараження новим типом коронавірусу.

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