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/ Пульмонологія

Вчені знайшли ефективний препарат проти коронавірусу: прискорює одужання на тиждень

13.4т
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Міжнародна група вчених опублікувала дані експериментального лікування, які доводять ефективність застосування інтерферону проти SARS-CoV-2. Хворі одужували на тиждень раніше, а запалення в організмі було значно слабшим.

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Як ідеться в дослідженні, застосування цієї ж терапії 17 років тому під час спалаху пневмонії SARS в Китаї також було ефективним.

Повідомляється, що експеримент відбувався за участі 77 пацієнтів, які проходили лікування від COVID-19 середнього ступеня тяжкості в Ухані в період із 16 січня по 20 лютого 2020 року.

Вчені знайшли ефективний препарат проти коронавірусу

Вчені знайшли ефективний препарат проти коронавірусу

Зазначається, що лікування у рамках дослідження базувалось на експериментальній терапії, зокрема інтерфероном-α2b та арбідолом. У результаті виявлено, що застосування інтерферону-α2b прискорювало одужання приблизно на 7 днів, порівняно з арбідолом.

При цьому інтерферон показав позитивний ефект як при окремому застосуванні, так і в комбінації з арбідолом. Подібної самостійної дії в арбідолу не було.

Крім того, у дослідженні йдеться, що сприятливий влив інтерферону спостерігався у людей будь-якого віку і статі та не залежав від наявності супутніх захворювань. Виявлено, що він прискорює очищення верхніх дихальних шляхів від вірусу і зменшує вироблення запальних біомаркерів.

"Отримані результати вказують на терапевтичну ефективність інтерферону-α2b проти COVID-19", – підсумувала авторка дослідження Елеонора Фіш з Університету Торонто.

При цьому вчені зазначили, що остаточне підтвердження таких висновків покажуть плацебо-контрольовані дослідження, де одній групі пацієнтів будуть давати інтерферон-α2b, а другій плацебо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники зі США назвали чотири препарати, які найефективніше здатні боротися з COVID-19. Серед них: ремдесівір, 5-фторурацил, рибавірин і фавіпіравір.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
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