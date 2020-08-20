Вчені заявили про тривалий COVID-19: симптоми не зникають і через три місяці

Пацієнти, які перехворіли на коронавірус, продовжують страждати від його симптомів навіть через три місяці після лікування та виписки з медустанови.

На це звернули увагу медики лікарні Саутмід у британському Брістолі. Вони ще раз вказали на той факт, що COVID-19 не проходить так швидко і просто, пише Daily Mail.

Так, до дослідження було залучено 163 пацієнтів із коронавірусів. Підкреслюється, що 19 із них померли, тоді як 81 з 110 тих, котрі вижили, страждали на задишку, втому і болі в м'язах через довгий час після боротьби з хворобою.

Симптоми COVID-19 можуть не зникати і через три місяці після одужання, кажуть вчені

Багатьом людям, стверджують фахівці, через свій тривалий COVID-19 стало важче виконувати повсякденні справи, такі як прання, одягання або повернення до роботи. Також люди скаржилися на безсоння, деякі заявляли, що їм було важко заснути, коли їх помістили в лікарню.

Ще дослідники виявили, що у кожного сьомого пацієнта, котрий вижив, були ознаки рубцювання легень під час аномальних сканувань грудної клітини. Крім цього, показники двох пацієнтів погіршилися після того, як їх відпустили додому з лікарні.

Нові результати було отримано в межах проєкту Discover, створеного Національною службою охорони здоров'я Північного Брістоля, під час якого вивчаються довгострокові наслідки коронавірусу.

Багатьом пацієнтам через свій тривалий COVID-19 стало важче виконувати повсякденні справи

"Ми ще так багато не знаємо про довгострокові наслідки коронавірусу. Але це дослідження дало нам нове життєво важливе уявлення про те, з якими проблемами можуть зіткнутися пацієнти в процесі одужання, і допоможе нам підготуватися до цих потреб", – говорить співавторка дослідження докторка Ребекка Сміт.

Зазначається, що ці результати не є остаточним висновком, дослідження будуть продовжувати. Водночас за даними видання, британський політик Меттью Генкок вже визнав, що він "стурбований" довгостроковими наслідками коронавірусу для "далекобійників" (так називають пацієнтів, які довго борються із COVID-19).

Відомо, що уряд Великобританії виділив 10 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $13 млн) на дослідження довгострокових наслідків цієї хвороби, яку деякі експерти назвали "поліомієлітом нинішнього покоління".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський пояснив, чому люди по-різному переносять коронавірус.

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