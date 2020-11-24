Учені заявили про спосіб позбутися пандемії COVID-19 за шість тижнів

Марина Ліснічук Пульмонологія 11:29, 24.11.2020 Оновлено: 11:39, 24.11.2020

Американські вчені розробили алгоритм тестування на коронавірус, який нібито може допомогти впоратися з поширенням інфекції всього за шість тижнів.

Вони переконані, що саме така масова діагностика цього вірусу є запорукою швидкого завершення пандемії. Дослідження провели фахівці на чолі з професором Колорадського університету в Боулдері Деніелом Ларемором, його результати опублікувало видання Science Advances.

Зокрема, науковці провели комп’ютерне моделювання дієвості тестування на COVID-19 і його роль у стримуванні поширення вірусу. Воно показало, що експрес-тести ефективніші для цього порівняно з лабораторними, але за умови, що вони застосовуються масово.

Дослідники зі США вважають, що масове експрес-тестування COVID-19 може покласти край пандемії протягом шести тижнів

Зауважимо, що в медичних колах експрес-тести вважаються менш точними, хоча можуть виявляти антитіла до коронавірусної інфекції в людини, яка вже хворіє нею.

"Ефективне тестування залежить передусім від частотності тестування й швидкості отримання результату, і лише незначною мірою покращується більшою сенситивністю тесту (тобто його точністю та здатністю виявляти COVID-19 до вироблення антитіл)", – пояснюють автори дослідження.

Їхні розрахунки показали, що експрес-тестування лише для трьох чвертей населення окремо взятого міста, яке проводиться кожні три дні, здатне зменшити кількість випадків COVID-19 на 88%. Фахівці вважають, ніби цього "достатньо, щоб пандемія зникла протягом шести тижнів".

"Ми пропонуємо, щоб у тестуванні перевагу надавали доступності, частотності й швидкості отримання результату. Аналітичні межі виявлення вірусу мають бути на другому місці пріоритетності", – кажуть Ларемор і його колеги.

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