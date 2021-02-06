Вчені заявили про речовину, що підвищує ефективність вакцин від COVID-19 у 10 разів

У США вчені створили сполуку AMP-CpG, яка в десять разів підвищує ефективність вакцин від коронавірусу (COVID -19).

Як повідомили в компанії ElicioTherapeutics, речовина безпосередньо впливає на лімфатичні вузли, де виробляються антитіла до хвороби, пише журнал Science Advances. Успішні досліди провели на мишах.

Експеримент показав, що під час імунізації тварин вакциною зі вмістом AMP-CpG їхня Т-клітинна імунна відповідь була у понад 25 разів вищою, ніж у мишей, яким вводили той самий вакцинний антиген зі стандартними клінічними галунами як ад'ювант.

Вчені пояснили, що сполука AMP-CpG відноситься до ад'ювантів – речовин, що використовуються для посилення імунітету під час введення вакцини. Дослідники сказали, що в такому разі речовина проникає в кров, поки не знаходить необхідні клітини. За рахунок його ефекту можна знизити дозування вакцин в десять разів, зберігаючи водночас колишній рівень захисту.

На думку вчених, AMP-CpG зможе значно знизити дозу вакцин від коронавірусу, що дасть можливість прищепити більше людей у світі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішні темпи вакцинації проти COVID-19 дозволять світу повернутися до нормального життя не менш ніж через сім років.

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