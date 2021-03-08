Вчені заявили про прорив у лікуванні COVID-19 експериментальним препаратом

Американські дослідники домоглися проміжних успіхів у лікуванні коронавірусної інфекції експериментальним препаратом молнупіравір під час його тестування.

Він, стверджують фахівці, продемонстрував високу ефективність на ранній стадії хвороби. Про це заявила компанія Merck – виробник цих ліків у США, передає видання USA Today.

Зазначається, що препарат розроблений спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics. Його протестували більш ніж на 200 госпіталізованих пацієнтах.

У США заявили про прорив в лікуванні COVID-19 препаратом молнупіравір

Вчені кажуть, що молнупіравір показав швидке зниження рівня інфекційного вірусу в пацієнтів на ранній стадії COVID-19. Зокрема, у всіх учасників дослідження зафіксували більш швидке зниження рівня заразності вірусу, ніж у пацієнтів у групі плацебо.

За словами провідного дослідника Медичної школи Університету Північної Кароліни Вільяма Фішера, результати є багатообіцяльними, але їх ще повинні підтвердити додаткові дослідження.

Відомо, що молнупіравір є експериментальним противірусним препаратом. Він активний у разі перорального прийому, розроблений для лікування грипу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські вчені виявили, що молнупіравір (MK-4482/EIDD-2801) повністю пригнічує передачу SARS-CoV-2 протягом доби.

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