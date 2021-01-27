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/ Пульмонологія

Вчені заявили про "найефективніший" препарат від коронавірусу

19.5т
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Міжнародна група вчених протестувала препарат "Плітідепсін" (аплідін) у лікуванні коронавірусу (SARS-CoV-2) і заявила, що він виявився у 27,5 раза ефективнішим за схвалений у багатьох країнах "Ремдесивір".

Про дослідження написав журнал Science. Хоча підкреслюється, що випробування ліків проводилося в пробірці (поза живим організмом), а результативність лікування демонструвалася вже на двох заражених COVID-19 мишах.

За словами фахівців, вони вивчали здатність "Плітідепсіну" пригнічувати реплікацію коронавірусної інфекції в лінії клітин Vero E6, які були одержані з нирок африканської зеленої мавпи.

Вчені заявили про ефективність "Плітідепсіну" в лікуванні COVID-19

Вчені заявили про ефективність "Плітідепсіну" в лікуванні COVID-19

Зазначається, що препарат виявився у дев'ять разів сильнішим за "Тернатін-4", і в 87,5 разів – від "Зотатафіну". Обидва останні засоби є інгібіторами синтезу білків і дієві проти COVID-19. Дослідники говорять, що в клітинах людини у пробірці досліджуваний препарат показав перевагу за ефективністю порівняно з "Ремдесивіром".

Так, вчені припускають, що серед усіх інших засобів "Плітідепсін" володіє найсильнішою противірусною активністю у клітинах легень. Ймовірно, він також не є токсичним, хоча "негативно впливає на ріст і поділ клітин, надаючи цитостатический ефект".

Зазначимо, що "Плітідепсін" – це інгібітор молекули eEF1A, фактор елонгації 1-альфа 1, який відіграє провідну роль у синтезі білків. Засіб використовують у боротьбі зі множинною мієломою (мієломна хвороба), його також тестували на другій фазі клінічних випробувань як препарат проти коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Ізраїлю знайшли препарат, який може знизити тяжкість перебігу коронавірусної інфекції.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Тег
ліки
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