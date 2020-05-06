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/ Пульмонологія

Вчені заявили про активні мутації COVID-19

8.3т
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Вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, активно мутує, пристосовуючись до нових носіїв.

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Це з'ясували дослідники Інституту генетики Лондонського королівського коледжу. Вони шляхом скринінгу геномів проаналізували понад 7 500 вірусів, отриманих із зразків декількох сотень тисяч пацієнтів із підтвердженим коронавірусом з усього світу. Результати їх роботи опубліковані в журналі Infection, Genetics and Evolution.

Вчені знайшли 198 мутацій, які, очевидно, відбувалися незалежно одна від одної більше ніж один раз.

"Усі віруси мутують природним способом. Мутації самі по собі не є поганою річчю, і немає жодних підстав припускати, що SARS-CoV-2 мутує швидше або повільніше, ніж очікувалося. Досі ми не можемо сказати, чи стає SARS-CoV- 2 більш або менш смертельним і заразним", – зазначив професор Франсуа Балу, провідний автор дослідження.

Деякі частини генома коронавірусу мали дуже мало мутацій, і ці інваріантні частини можуть бути кращими мішенями для розробки ліків і вакцин, наголошують дослідники.

Значна частка глобальної генетичної різноманітності SARS-CoV-2 виявлена у всіх найбільш постраждалих країнах. Це передбачає широку глобальну передачу з початку епідемії і відсутність "нульових пацієнтів" у більшості країн.

Вчені припустили, що вірус перебував всередині людини до того, як викликав глобальну епідемію – приблизно з кінця 2019 року.

COVID-19

COVID-19

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в Пенсільванії за дивних обставин знайшли мертвим 37-річного мікробіолога Бін Лю, який був на порозі важливого відкриття щодо коронавірусу.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Дослідження вчених
Місце
Великобританія
Теги
дослідження вірус хвороба інфекція
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