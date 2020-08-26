Вчені засумнівалися в ефективності плазми крові проти COVID-19

Ефективність плазми крові пацієнтів, які видужали від коронавірусу, для лікування цього захворювання ще потрібно довести.

Так деякі вчені відреагували на дії Управління зі санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), яке видало дозвіл на екстрене використання плазми проти COVID-19. Про це пише CNN health.

Нагадаємо: FDA заявило, що більше 70 тисяч пацієнтів лікувалися за допомогою плазми, яка виробляється з використанням крові людей, котрі вже побороли коронавірус. Американські дослідники заявили, нібито "відомі та потенційні переваги продукту переважають його відомі й потенційні ризики".

Також FDA запропонувало іншим фахівцям випробувати таку плазму на пацієнтах і вивчити її вплив, зазначивши, що водночас тисячі хворих на COVID-19 вже отримали таке лікування.

Однак у тих же Штатах серед вчених знайшлося багато критиків такого методу. Деякі зазначають, що, як і в випадку з кров'ю, плазма тих, хто вилікувався, є в обмеженій кількості і має надходити від донорів. І хоча існують багатообіцяючі сигнали від деяких досліджень, поки немає даних рандомізованих клінічних випробувань такої плазми для лікування коронавірусу.

Видання пише про декілька урядових чиновників охорони здоров'я США, які скептично поставилися до того, що даних досить, аби виправдати екстрений дозвіл на отримання плазми для лікування COVID-19. За словами обізнаного джерела, це доктор Френсіс Коллінз, глава Національного інституту здоров'я, доктор Ентоні Фаучі, глава Національного інституту алергії та інфекційних захворювань і доктор Х. Кліффорд Лейн, який працює в NIAID.

Вони висловили впевненість, що золотим стандартом є рандомізоване плацебо-контрольоване клінічне дослідження, а це означає, що лікарі випадково вибирають, хто отримує лікування, а хто ні. Так, вони не зможуть дійсно сказати, чи впливає плазма на виживання при коронавірусі, а не щось інше. Фахівці закликали продовжувати клінічні випробування, які визначають ефективність такого лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла від використання плазми крові людей, які вилікувалися від COVID-19, для лікування інших пацієнтів.

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