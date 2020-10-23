Вчені засумнівалися в ефективності лікування антикоронавірусною плазмою

При цьому вчені вважають, що ставити хрест на цьому методі лікування поки не варто

Результати дослідження в Індії показали, що плазма не знижує ризик ускладнення при коронавірусі

Вчені провели дослідження, яке показало, що антикоронавірусна плазма не знижує ризик ускладнень при COVID-19.

В рамках дослідження, результати якого опубліковані в журналі The BMJ, проаналізовані дані про 464 пацієнтів з Індії, госпіталізованих з квітня по липень 2020 року, пише Daily Mail.

Дослідження показало, що плазма не знижує ризик ускладнень

Майже половині з них з добовим інтервалом двічі перелили плазму людей, які одужали від коронавірусу.

Через місяць у 19% пацієнтів, помірний перебіг COVID-19 перерос на важкий, деякі навіть померли.

При цьому вчені поки не можуть однозначно сказати, що така методика лікування неефективна, оскільки все може залежати від рівня антитіл в плазмі людей, які одужали.

Зараз подібне дослідження проводить Велика Британія, проте в цьому випадку пацієнти отримують плазму з рівнем антитіл, який в 6-10 разів вищий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні затвердили механізм пілотного експериментального проекту по закупівлі специфічної гіперімунної плазми крові – з антитілами до SARS-CoV-2 – для виробництва імуноглобуліну, який планують використовувати при лікуванні коронавірусної хвороби.

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