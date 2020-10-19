Вчені запропонували незвичайний спосіб виявлення коронавірусу

Оригінальну методику виявлення коронавірусу запропонували американські вчені з Каліфорнійського університету. Вона грунтується на використанні звичайного глюкометра.

Препринт наукової роботи авторів з Сан-Дієго опубліковано у виданні medRxiv.

Чутливість запропонованого способу виявлення COVID-19 досягає 100%, в порівнянні з методами, мішенню яких є білки, нуклеїнові кислоти вірусу або захисні антитіла.

Крім того, проведення аналізу займає близько години. В якості досліджуваного матеріалу використовується слина (не зішкріб з ротоглотки), збір якої не вимагає ніяких специфічних пристосувань і навичок.

Вчені запропонували глюкометр для виявлення COVID-19

Але головна перевага такого підходу полягає в тому, що глюкометр – це один з найбільш поширених медичних приладів. Ціна його невисока, а собівартість аналізу на ковід, за розрахунками вчених, не повинна перевищувати 4 $. Дуже важливо, що багато глюкометрів мають інтеграцію зі смартфонами, це істотно полегшить передачу та збір епідеміологічної інформації.

Як писав MedOboz, чистка зубів перед виходом з дому може допомогти запобігти зараженню коронавірусною інфекцією.

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