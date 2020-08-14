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/ Пульмонологія

Вчені з Канади і США запропонували лікувати коронавірус за допомогою радіотерапії

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Дослідники з Канади і США вивчають можливість лікувати коронавірус (COVID-19) за допомогою радіотерапії.

Як пише журнал Radiotherapy and Oncology, вчені з відділення медичної фізики Онкологічного центру Джека Аді в Канаді повідомили про здатність низьких доз рентгенівських променів знижувати смертність від пневмонії в середньому приблизно на 20%.

СOVID-19 запропонували лікувати радіацією

СOVID-19 запропонували лікувати радіацією

protherapy.ru

Тим часом наукова група з Інституту раку Університету Еморі (США) вже випробувала цю методику на пацієнтах з СOVID-19, отримавши обнадійливі результати.

В рамках дослідження променевої терапії легень зазнали 10 пацієнтів, ще 10 проходили звичайне лікування в групі порівняння.

Інфіковані, які отримав експериментальне лікування, видужували за три дні проти 12 днів у контрольної когорти. Час до виписки зі стаціонару було скорочено до 12 днів, в групі порівняння пацієнтів виписували на 20-й день.

Однак фахівці-радіологи випустили статтю, в якій вказали на серйозні побічні ефекти такого лікування. На їхню думку, цілком можливо, що променева терапія в низьких дозах може зменшити запалення при COVID-19. Але вона також вб'є B- і T-клітини імунної системи, необхідні для боротьби з коронавірусом.

У свою чергу, російські фахівці вважають, що методика пов'язана з підвищеним ризиком розвитку раку і потребує випробуваннях на тваринах.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії заявили, що створили світлодіодну установку для безпечного лікування від важких захворювань, включаючи коронавірус.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Теги
дослідження Коронавірус
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