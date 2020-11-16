Вчені встановили, як легенева недостатність при COVID-19 пов'язана з цитокіновим штормом

Надмірна реакція імунної системи на коронавірус, так званий цитокіновий шторм, не є основною причиною легеневої недостатності у пацієнтів.

Таке припущення висловили вчені з США, передає MedicalXpress.

Вони встановили, що гіпервідповідь імунної системи виникає тільки у 4% хворих на COVID-19. В інших пацієнтів рівень запалення виявився не надто високим. Дослідники також стверджують, що інтенсивність запальних процесів при ковіді менш інтенсивна, ніж, наприклад, при грипі.

Отримані результати допомагають пояснити, чому протизапальні препарати, такі як дексаметазон, ефективні при лікуванні лише невеликої частини людей з важкою формою COVID-19.

Щоб визначити причини дихальної недостатності при коронавірусній хворобі, необхідні подальші дослідження.

Як раніше писав MedOboz, препарат флувоксамін, який використовується для лікування депресії і ОКР, допомагає уникнути ускладнень при коронавірусі, зменшити ймовірність госпіталізації та потреби в додатковому кисні.