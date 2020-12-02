Вчені встановили, що захищає дітей від тяжкої форми COVID-19

Відмінності в імунній системі та кращий стан кровоносних судин – фактори, які знижують ризик важкого перебігу COVID-19 у дітей.

Такого висновку дійшов колектив вчених з Австралії та Швейцарії, повідомляє MedicalХpress.

Відомо, що у більшості дітей з COVID-19 симптоми відсутні або проявляються слабо, найчастіше спостерігається жар, кашель, біль у горлі та зміни нюху або смаку. Важка форма захворювання у дітей розвивається вкрай рідко.

Стан ендотелію, який вистилає кровоносні та лімфатичні судини, серце погіршується з віком. Цей фактор впливає на перебіг хвороби і може привести до утворення тромбів, викликаючи інсульти та серцеві напади. Сам коронавірус може інфікувати ендотеліальні клітини, викликаючи запалення кровоносних судин.

У дитячому організмі ендотелій менш пошкоджений, а система згортання працює без аномальних відхилень.

Крім цього, діти мають більш сильний вроджений імунітет, який є першою лінією захисту від COVID-19. Також важливу роль в регуляції запалення і боротьбі з хворобами відіграє мікрофлора, рівні якої у дітей вище.

Вчені припускають, що низький ризик важкої форми COVID-19 у дітей пов'язаний з більш високим рівнем вітаміну D, що має протизапальні властивості.

Раніше MedOboz писав, що вакцина американської компанії Moderna показала 100% ефективність проти важких випадків коронавірусної хвороби.