Вчені встановили причини делірію у пацієнтів з коронавірусом

Делірій пов'язують з нестачею кисню і запаленням в тканинах мозку

Делірій, що супроводжується лихоманкою, може бути раннім симптомом COVID-19. Ця ознака частіше спостерігається у літніх пацієнтів.

Такого висновку дійшли дослідники з Universitat Oberta de Catalunya в Іспанії, пише MedicalXpress.

Сплутаність свідомості разом з високою температурою слід розглядати як ранній маркер захворювання, особливо в разі пацієнтів у віці.

"Марення – це стан розгубленості, при якому людина відчуває себе відірваною від реальності, ніби вона бачить сон", – пояснив дослідник Хав'єр Корреа. Він також додав, що "потрібно бути пильними, особливо в такій епідеміологічній ситуації, тому що людина, яка має певні ознаки розгубленості, може вказувати на інфекцію".

Корреа з колегами проаналізували наявні наукові дані про вплив COVID-19 на центральну нервову систему. Крім легень, серця і нирок, коронавірус здатний пошкоджувати мозок, викликаючи нейрокогнітивні зміни (головні болі, делірій, психотичні епізоди).

Основні гіпотези, які пояснюють вплив коронавірусу SARS-CoV-2 на мозок, вказують на три можливі причини:

гіпоксія або дефіцит кисню в нейронах;

запалення тканини мозку через цитокіновий шторм;

вірус має здатність проникати в мозок через кров.

Як підкреслив Корреа, будь-який з цих трьох чинників потенційно може привести до делірію. Він додав, що при розтині пацієнтів, які померли від інфекції, були виявлені ознаки пошкодження мозку, пов'язаного з гіпоксією. Також з тканин мозку вдалося виділити вірус, що підтверджує припущення вчених.

MedOboz раніше писав, що коронавірус пошкоджує внутрішні органи, включаючи нервову систему.

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