Вчені визначили, які маски найкраще захищають від коронавірусу

Респіраторні маски N95 є найбільш ефективними для захисту від аерозолів, подібних до тих, у яких розповсюджується коронавірус.

Такого висновку дійшли фахівець з мікроаналізу зі Смітсонівського інституту охорони природи США Едвард Віченці та його колеги з Національного інституту стандартів і технології, передає Science News. Вони проаналізували різні види масок під мікроскопом, щоб визначити, які з них та з якого матеріалу найкраще захищають від COVID-19.

Вчені визначили тканини для масок, які найкраще зможуть захистити від COVID-19

Окрім N95, за їхніми словами, ефективно захищає маска зі щільно сплетеної фланелі – різновиду бавовняної тканини. Тоді як засоби захисту із синтетичної тканини – шифон і віскоза – добре затримувати аерозолі не можуть.

Едвард Віченці пояснив, що хаотична природа бавовняних волокон із їхньою зморшкуватою текстурою, складною формою з вигинами і складками дозволяє бавовні вловлювати більше нанорозмірних частинок, ніж інші тканини.

Бавовняна фланель також забезпечує додатковий захист, вбираючи вологу, яка виділяється під час дихання.

Волокна, що виступають із тканини бавовняної фланелі (зображені на мікроскопічному поперечному перерізі), роблять тканину м'якою на дотик і більш ефективною для захисту, наприклад, від частинок вірусу COVID-19 sciencenews.org

"Бавовна "любить" воду і розбухає у вологому середовищі. Через це часткам стає важче проникати через маску", – зазначив Віченці.

А ось поліефірні тканини (поліестер) мають добре організовані, прямі й гладкі волокна, що, кажуть фахівці, робить їх менш ефективними матеріалами для захисних масок.

Науковці переконують, що засоби захисту з поліестеру й нейлону відштовхують воду, тому додаткових переваг не мають.

Про те, звідки в медицині взялися маска та рукавички, й "український слід" у цій історії, – читайте в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Центрі громадського здоров'я МОЗ розповіли, що після вакцинації проти коронавірусу носити маски в громадських місцях усе одно доведеться. Адже ще недостатньо вивчено, чи може щеплення проти COVID-19 захистити від передачі вірусу між людьми.