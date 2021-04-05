Вчені визначили, які маски найкраще захищають від коронавірусу

Респіраторні маски N95 є найбільш ефективними для захисту від аерозолів, подібних до тих, у яких розповсюджується коронавірус.
Такого висновку дійшли фахівець з мікроаналізу зі Смітсонівського інституту охорони природи США Едвард Віченці та його колеги з Національного інституту стандартів і технології, передає Science News. Вони проаналізували різні види масок під мікроскопом, щоб визначити, які з них та з якого матеріалу найкраще захищають від COVID-19.
Окрім N95, за їхніми словами, ефективно захищає маска зі щільно сплетеної фланелі – різновиду бавовняної тканини. Тоді як засоби захисту із синтетичної тканини – шифон і віскоза – добре затримувати аерозолі не можуть.
Едвард Віченці пояснив, що хаотична природа бавовняних волокон із їхньою зморшкуватою текстурою, складною формою з вигинами і складками дозволяє бавовні вловлювати більше нанорозмірних частинок, ніж інші тканини.
Бавовняна фланель також забезпечує додатковий захист, вбираючи вологу, яка виділяється під час дихання.
"Бавовна "любить" воду і розбухає у вологому середовищі. Через це часткам стає важче проникати через маску", – зазначив Віченці.
А ось поліефірні тканини (поліестер) мають добре організовані, прямі й гладкі волокна, що, кажуть фахівці, робить їх менш ефективними матеріалами для захисних масок.
Науковці переконують, що засоби захисту з поліестеру й нейлону відштовхують воду, тому додаткових переваг не мають.
Про те, звідки в медицині взялися маска та рукавички, й "український слід" у цій історії, – читайте в матеріалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Центрі громадського здоров'я МОЗ розповіли, що після вакцинації проти коронавірусу носити маски в громадських місцях усе одно доведеться. Адже ще недостатньо вивчено, чи може щеплення проти COVID-19 захистити від передачі вірусу між людьми.
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