Вчені визначили траєкторію COVID-19: дистанція в 1,5 метра не врятує

Хоча для цього потрібно, аби швидкість вітру сягала 2 м/с

Частинки коронавірусу нового типу, який визнано пандемією, можуть поширюватися далі, ніж раніше припускали вчені – не на 1,5 метра, а в чотири рази далі.

Таке відкриття під час дослідження, відстежуючи траєкторію польоту частинок COVID-19, зробили вчені з Сінгапуру. Про це повідомляє The Mirror.

Зазначається, що мікроскопічні крапельки від кашлю можуть переміщатися на відстань понад шість метрів. Фахівці пояснюють, що великі краплі слини швидко осідають на землі через силу тяжіння, але навіть вони "долітають" на один метр.

Краплі кашлю зараженого COVID-19 поширюються на понад 6 метрів – вчені

Результати ж показали, що одна крапля від кашлю розміром 100 мікрометрів може переміщатися на відстань до 6,6 м за швидкості вітру 2 м/с. А в умовах сухого повітря – ще далі через випаровування крапель.

Вчені стверджують, що їхнє дослідження ще раз доводить необхідність маскового режиму і дотримання соціальної дистанції – одних із найважливіших заходів безпеки, про які необхідно пам'ятати в період пандемії COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Центрі США з контролю і профілактики захворювань (CDC) заявили, що коронавірус може розповсюджуватися повітряно-краплинним шляхом на більшій, ніж очікувалося, відстані. До того ж американські вчені стверджують, що вона становить 1,8 метра.

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