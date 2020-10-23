Вчені визначили температуру, при якій коронавірус гине

Віктор Литвиненко Пульмонологія 15:53, 23.10.2020

Температура вище 65° C може повністю інактивувати коронавірус за умови впливу більше трьох хвилин.

До такого висновку прийшли вчені, проаналізувавши наявні наукові дані про вплив тепла на SARS-CoV-2.

Дослідники також відзначили, що якщо температура нижче зазначеної, слід використовувати більш тривалий час впливу.

Цю інформацію можна використовувати при стерилізації таких тканинних виробів, як маски. Незважаючи на те, що не всі пральні машини можуть забезпечити таке нагрівання, тривале поєднання тепла та засобу для прання ефективно знищує вірус на тканинах.

Раніше MedOboz писав, яке мило для рук найкраще використовувати, щоб запобігти поширенню коронавырусу.

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

Українці – про вояж "слуг" на Донбас: сьомий рік війни, а очі відкрилися перед виборами

У МВС закликали не бити людей, які проводитимуть опитування Зеленського

Росіяни збідніли швидше, ніж українці – доповідь швейцарського банку

У Маріуполі вирує COVID-19: у лікарнях катастрофа з лікарями, киснем і ліжко-місцями

Розкол, фрагментація, лідерство регіональних еліт: з чим Україна підходить до місцевих виборів