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/ Пульмонологія

Вчені визначили температуру, при якій коронавірус гине

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Температура вище 65° C може повністю інактивувати коронавірус за умови впливу більше трьох хвилин.

До такого висновку прийшли вчені, проаналізувавши наявні наукові дані про вплив тепла на SARS-CoV-2.

Дослідники також відзначили, що якщо температура нижче зазначеної, слід використовувати більш тривалий час впливу.

Цю інформацію можна використовувати при стерилізації таких тканинних виробів, як маски. Незважаючи на те, що не всі пральні машини можуть забезпечити таке нагрівання, тривале поєднання тепла та засобу для прання ефективно знищує вірус на тканинах.

Вчені визначили температуру, при якій коронавірус гине

Раніше MedOboz писав, яке мило для рук найкраще використовувати, щоб запобігти поширенню коронавырусу.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
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