Вчені визначили можливий симптом COVID-19

У Королівському коледжі Лондона визначили, що майже 9% пацієнтів з позитивним результатом на COVID-19 скаржаться на шкірні висипання.

Експерти в галузі охорони здоров'я, пропонують розглядати цей поширений симптом як основний разом з температурою, кашлем, втратою нюху і смаку, передає Daily Express.

Групою дослідників було проведено онлайн-опитування за участю 12000 людей з висипаннями на шкірі та з підозрою або підтвердженим ковідом.

Аналіз даних показав, що всі висипи на шкірі діляться на три групи.

Висип, схожий на кропивницю: пухирці раптово з'являються на шкірі, зникають через кілька годин, зазвичай викликають сильне свербіння долонь або стоп.

Висип, схожий на кропивницю www.bbc.com

Висип, схожий на вітряну віспу: він перетворюється на невеликі сверблячі пухирці, які можуть виникати де завгодно на тілі, але особливо на ліктях і колінах. Може зберігатися протягом декількох днів або тижнів.

"Ковідні пальці": червоні висипи на пальцях ніг можуть бути болючими, але зазвичай не викликають свербіння.

"Ковідні пальці" www.bbc.com

MedOboz повідомляв, що коронавірус може призвести до зниження пам'яті та розумової працездатності незалежно від віку людини і тяжкості перенесеного захворювання.