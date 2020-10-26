Вчені визначили можливий симптом COVID-19

У Королівському коледжі Лондона визначили, що майже 9% пацієнтів з позитивним результатом на COVID-19 скаржаться на шкірні висипання.

Експерти в галузі охорони здоров'я, пропонують розглядати цей поширений симптом як основний разом з температурою, кашлем, втратою нюху і смаку, передає Daily Express.

Групою дослідників було проведено онлайн-опитування за участю 12000 людей з висипаннями на шкірі та з підозрою або підтвердженим ковідом.

Аналіз даних показав, що всі висипи на шкірі діляться на три групи.

Висип, схожий на кропивницю: пухирці раптово з'являються на шкірі, зникають через кілька годин, зазвичай викликають сильне свербіння долонь або стоп.

Висип, схожий на кропивницю. Джерело: www.bbc.com

Висип, схожий на вітряну віспу: він перетворюється на невеликі сверблячі пухирці, які можуть виникати де завгодно на тілі, але особливо на ліктях і колінах. Може зберігатися протягом декількох днів або тижнів.

"Ковідні пальці": червоні висипи на пальцях ніг можуть бути болючими, але зазвичай не викликають свербіння.

"Ковідні пальці". Джерело: www.bbc.com

MedOboz повідомляв, що коронавірус може призвести до зниження пам'яті та розумової працездатності незалежно від віку людини і тяжкості перенесеного захворювання.

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