Вчені визначили, кого найчастіше шпиталізують із коронавірусом

Найчастіше з коронавірусом шпиталізують 4 основні групи пацієнтів, які страждають супутніми захворюваннями. На першому місці – особи, що мають ожиріння.

Це визначили науковці з Університету Тафтса (штат Массачусетс, США), які провели масштабний аналіз. Роботу опубліковано в журналі JAHA. У процесі дослідження було розглянуто 906 849 випадків госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 до 18 листопада 2020 року.

Згідно з результатами роботи, було визначено 4 захворювання, з якими найчастіше госпіталізують хворих на COVID-19:

Ожиріння – 30% (274 322 хворих з проаналізованих 906 849 випадків); Діабет – 26% (237 738); Гіпертонія – 21% (185 678); Серцева недостатність – 12% (106 139).

Водночас варто зазначити, що з діабетом госпіталізували близько 8% серед пацієнтів у віці від 50 років і близько 29% – серед людей віком від 65 років. Тоді як ожиріння мало однаково згубний вплив на перебіг коронавірусу у всіх вікових групах.

Крім того, дослідження підтвердило, що представники деяких расових груп більш вразливі до COVID-19 – найчастіше до лікарні потрапляли темношкірі люди, а за ними слідували вихідці з Латинської Америки.

Наприклад, серед людей віком від 65 років діабет був причиною близько 25% госпіталізацій серед світлошкірих, 32% – серед темношкірих і близько 34% – серед латиноамериканців.

Також вчені прийшли до висновку, що якби не ці захворювання, 64% ​​випадків потрапляння в лікарню можна було б уникнути.

Раніше дієтологи повідомляли, що ожиріння може стати додатковим фактором ризику заразитися коронавірусом COVID-19. Пояснюється, що чим вище індекс маси тіла, тим вища ймовірність отримати серцево-судинні патології або діабет другого типу.

Також експерти наголосили, що люди з крайніми формами ожиріння часто мають 3-4 захворювання, і це підвищує ризик погано впоратися з будь-якою інфекцією, зокрема і з COVID-19.

Нагадаємо, раніше індійські медики ефективним засобом профілактики коронавірусу назвали питну воду. Експерти запевнили, що звичка пити воду грає ключову роль в підтримці здоров'я, забезпечує ефективну роботу всіх функцій внутрішніх органів і систем, покращує дію імунітету.

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