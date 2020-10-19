Вчені виявили вразливе місце коронавірусів

Три небезпечні коронавіруси SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 і MERS-CoV можуть мати одні й ті ж вразливі місця, що дозволяє створити універсальний лікарський засіб проти цих інфекцій.

Такої думки дотримуються вчені Інституту біомедичних наук Університету штату Джорджія в США. У своїй статті, опублікованій у Science, вони описали лікарську мішень, загальну для вірусів, які викликають COVID-19 і SARS.

Зазначається, що під час наукового експерименту дослідники знайшли понад 300 білків, які продукує клітина, яка заражається, і які взаємодіють зі SARS-CoV-2. Із них було визначено 20 молекул, що впливають на те, скільки вірусних частинок кожного з трьох коронавірусів синтезується всередині клітин людини.

У коронавірусів вчені знайшли вразливе місце

До цих білків фахівці віднесли Tom70, що взаємодіє з коронавірусним геном Orf9b, який належить і SARS-CoV-1, і SARS-CoV-2.

За словами вчених, Тom70 – це мітохондріальний фермент, який бере участь у переміщенні білкових молекул у мітохондрії з цитозолю. Також він грає роль в активації мітохондріальних сигнальних білків, які забезпечують захист проти вірусних інфекцій. Водночас фахівці говорять, що Tom70 "грає на руку" коронавірусу, а комплекс Tom70-Orf9b може бути використано як "мішень для противірусних препаратів широкого спектра дії".

Лікарська мішень у їхній науковій статті описується як молекула або комплекс молекул, що належать патогену або організму-господаря, на який діє лікарський засіб, забезпечуючи терапевтичний ефект.

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