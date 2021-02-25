Вчені виявили у водоростях речовину, яка може полегшити перебіг коронавірусу

Екстракт водорості спіруліни може полегшити перебіг хвороби у пацієнтів із COVID-19. Ця речовина знижує ймовірність розвитку ускладнень і пошкодження органів, що є основною причиною смертності від коронавірусу.

Такого висновку в результаті дослідження дійшли вчені з Ізраїлю та Ісландії, пише Jerusalem Post. Вони з'ясували, що спіруліна на 70% ефективна в придушенні сигнального білка імунної системи.

У деяких пацієнтів коронавірус спричиняє надмірне виділення молекул цитокінів TNF-a, що негативно впливає на роботу органів і може призвести до летального результату. Такий самий ефект на організм дає вірус грипу.

Екстракт спіруліни здатний придушити вивільнення цих молекул. Зазначається, що йдеться про спіруліну, яку піддали фотосинтезу.

"Якщо ви контролюєте або можете зменшити надмірне вивільнення TNF-a, ви в кінцевому підсумку зможете знизити смертність", – сказав Асаф Цахор, провідний автор дослідження.

На думку вчених, водорість є натуральною речовиною і не повинна спричиняти жодних побічних ефектів.

Якщо ефективність спіруліни буде доведена, її можна буде використовувати проти інших коронавірусів і грипу. Тепер команда дослідників сподівається провести клінічні випробування на людях.

"Ми сподіваємося, що це дослідження спонукатиме спільноти регулювальних органів, інвесторів і фармацевтичні компанії вкладати більше ресурсів і приділяти більше уваги натуральним методам лікування. Потенціал неймовірний", – зазначив Асаф Цахор.

Нагадаємо, на Закарпатті виявили нові симптоми COVID-19, які раніше не спостерігалися у пацієнтів. Мутація спричинила блювоту, діарею і втрату слуху.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що пацієнти з коронавірусом, що втратили разом із зараженням нюх і смак, можуть не відчувати їх навіть через п'ять місяців після одужання.