Учені виявили "тихий" імунітет від COVID-19: як він проявився

У трьох четвертих людей, які контактували із зараженими на коронавірус (COVID-19), міг виробитися "тихий" імунітет від хвороби.

Тому справжня кількість заражених може бути в рази більшою, говориться в новому дослідженні вчених, передає The Daily Mail.

Дослідники пояснили, що тести, які проводяться, шукають специфічні антитіла в крові, а не Т-клітини, що борються з інфекцією в "пам'яті" крові. Нові результати дослідження показали, що в шести з восьми осіб, хто проживав однією сім'єю з хворим на COVID-19, було виявлено позитивний результат на COVID-19.

Однак були негативні результати під час тестування на антитіла до вірусу в крові. Після перевірки крові на імунітет Т-клітин було встановлено, що люди перехворіли на COVID-19 у легкій формі.

"Наші результати показують, що епідеміологічні дані, засновані тільки на виявленні антитіл до SARS-CoV-2, можуть призвести до суттєвої недооцінки впливу вірусу", – йдеться в дослідженні.

Учені припустили, що до 10% населення може мати імунітет до вірусу – ґрунтуючись на аналізах антитіл крові, які виявляють антитіла, що виробляються В-клітинами крові.

Відзначається, що Т-клітини – це головна зброя організму, яку вони виділяють із білих кров'яних клітин у кістковому мозку, щоб вбивати віруси, коли імунна система потребує додаткової допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені заявили, що колективний імунітет від COVID-19 може бути удвічі вищим.

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