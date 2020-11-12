Вчені виявили прихований ген у коронавірусі

У коронавірусі SARS-CoV-2 виявлений раніше невідомий прихований ген.

Як повідомляє Phys.org, новий ген ORF3d нерозпізнаний для імунних Т-клітин, і це могло сприяти пандемічному масштабу вірусної інфекції.

Міжнародна група дослідників з'ясувала, що ORF3d здатний викликати сильну відповідь антитіл у пацієнтів з COVID-19, що означає, що він кодує білок, що виробляється в ході інфікування людини.

У коронавірусі виявили невідомий ген. Джерело: pixabay.com pixabay.com

"Ми ще не знаємо його функцій і клінічного значення. Але прогнозуємо, що цей ген не буде виявлений клітинним імунітетом, на відміну від гуморального імунітету, де захисні функції виконують молекули, що знаходяться в плазмі крові, а не клітинні елементи", – відзначили вчені.

У РНК-геномі коронавірусу міститься близько 15 генів – ділянок РНК, в яких закодована амінокислотна послідовність того чи іншого білка. Кожній амінокислоті відповідає певна комбінація з трьох нуклеотидів, званих триплетами. Послідовність з триплетів, здатна кодувати білок, називається відкритою рамкою зчитування (ORF).

У деяких ситуаціях зміщення на один або два нуклеотиди породжує всередині гена нову рамку зчитування, яка кодує абсолютно іншу амінокислотну послідовність.

ORF, які перекриваються, складно ідентифікувати в генетичних послідовностях, оскільки системи геномного сканування можуть пропускати їх при перегляді рядків генетичного коду. Системи зазвичай запрограмовані на виділення окремих генів, але не завжди відображають загальну картину. У контексті таких вірусів, як SARS-CoV-2, це може створювати серйозну "сліпу зону".

Вчені звернули увагу на ORF3d, оскільки він кодував занадто довгий пептидний ланцюг, ніж якби це була випадкова рамка зчитування.

З початку року дослідники намагаються розібратися в генетичній структурі вірусу, але багато ще залишається невідомим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бельгійські вчені заявили, що лами можуть врятувати від COVID-19. "Лікувальні властивості" тварин вони довели, досліджуючи можливість за допомогою їхніх антитіл перемагати інші коронавіруси – SARS і MERS.

Американські вчені під час досліджень змогли отримати з організму лам, як вони стверджують, дієву речовину для боротьби з коронавірусною інфекцією.

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