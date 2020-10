Учені виявили ознаку, яка дозволяє передбачити смерть від COVID-19

За пошкодженням правої частини серця у хворих на коронавірусну інфекцію можна передбачити підвищений ризик смерті пацієнта.

Такий спосіб прогнозування небажаного результату хвороби визначили вчені з Медичного коледжу Weill Cornell у Нью-Йорку. Про їхнє дослідженні пише Journal of the American College of Cardiology.

Зазначається, що в науковому експерименті взяли участь 510 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, яким провели ехокардіографію. Їхній середній вік становив 64 роки, і дві третини були чоловіками.

Учені вважають, що смертність від COVID-19 можна передбачити за пошкодженням правої частини серця у хворого

Унаслідок у 35 добровольців фахівці виявили дилатацію правого шлуночка, тобто збільшення обсягу камери серця без зміни товщини серцевої стінки. Тоді як у 15 відсотків цих пацієнтів спостерігалася дисфункція шлуночка, який скорочувався значно нижче норми.

Учені дійшли висновку, що люди, у яких спостерігаються порушення в скорочувальній здатності правого шлуночка, у середньому в 2,5 раза частіше помирають від ускладнень, викликаних COVID-19. За дилатації ризик летального наслідку зростає в 1,43 раза.

За словами авторів дослідження, правий шлуночок нагнітає кров у легені для насичення киснем, тому запалення, які зачіпають нижні відділи респіраторної системи, безпосередньо впливають на насосну функцію серця. Це, зокрема, відбувається завдяки збільшенню опору кровотоку.

Фахівці припускають, що жоден інший стандартний маркер важкого ризику коронавірусної хвороби не передбачав смертність так, як дисфункція правого шлуночка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені Оксфордського університету припускають, що, якщо захистити від інфікування коронавірусом 5% найуразливішої групи населення, це зможе знизити смертність від COVID-19 на 75%.