Вчені виявили можливий зв'язок коронавірусу з групою крові

Носії другої групи крові мають більше шансів заразитися коронавірусом.

Як ідеться в публікації в журналі Американського товариства гематології, вчені-медики з Бостона провели дослідження про взаємодію вірусу SARS-CoV-2 з еритроцитами.

Для прикріплення до клітин-господарів вірус застосовує білковий комплекс RBD, а легкість зараження залежить від сили його зв'язування.

Автори експерименту оцінили кількість антигенів RBD на респіраторних клітинах (це клітини епітелію, який вистилає стінки легеневих альвеол, і саме через них здійснюється газообмін) і червоних кров'яних тільцях у людей із I, II і III групами крові.

Як виявилося, RBD переважно зв'язується з респіраторними клітинами II групі крові і не зв'язується з еритроцитами II групи крові або з респіраторними клітинами і червоними кров'яними тільцями інших груп.

"Цікаво, що вірусний RBD дійсно вважає за краще антигени II групи крові, які є на респіраторних клітинах. Група крові – це проблема, тому що вона передається у спадок, і ми не можемо її змінити. Але якщо ми краще зрозуміємо, як вірус взаємодіє з різними групами крові у людей, ми зможемо знайти нові ліки або методи профілактики", – сказав провідний автор дослідження доктор Шон Стоуелл.

Проте, дослідники вказують, що результати експерименту не можуть однозначно прогнозувати перебіг коронавірусу у пацієнтів із різними групами крові, оскільки тяжкість захворювання пов'язана з багатьма факторами. Однак їхня робота пояснює деякий вплив групи крові на інфекцію COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди з другою групою (А) крові в 1,2 раза частіше хворіють на коронавірусну інфекцію, а люди з першою групою (О) – в 1,3 раза рідше. Водночас вік і стать не впливають на цей розподіл.