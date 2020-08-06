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/ Пульмонологія

Учені винайшли новий метод знищення COVID-19

6.9т
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Вірусологи з Коледжу ветеринарної медицини Канзаського державного університету Юнджон Кім і Кен-Ок Чан опублікували дослідження про можливе терапевтичне лікування COVID-19.

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Як пише Science Daily, вони встановили, що 3C-подібні інгібітори протеази, основного ферменту під час розвитку коронавірусу, блокують його розмноження й покращують виживання в мишей, інфікованих патогеном.

У процесі дослідження вчені переконалися, що інгібітори 3CLpro блокували збільшення кількості людських коронавірусів MERS-CoV і SARS-CoV-2 у культивованих клітинах і в організмі піддослідних мишей.

Тому команда дійшла висновку, що цей метод має бути додатково досліджений як потенційний терапевтичний засіб для коронавірусної інфекції людини.

Нові сполуки, описані в статті вчених як можливі ліки, були ліцензовані й зараз розроблюються компанією Cocrystal Pharma.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені зі Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute в Каліфорнії проводять тестування 21 препарату, який має шанс стати ефективним у боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19. 13 медикаментів із зазначеного переліку вже підтвердили свою безпеку для інфікованих.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
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