Вчені спрогнозували постійні мутації коронавірусу та щорічну вакцинацію

Вчені-біомедики з Каліфорнійського університету (США), які брали участь у відкритті "південноафриканського" штаму коронавірусу, прогнозують, що COVID-19 продовжить мутувати і стане постійним елементом життя людства, як і вірус грипу.

У тому разі, якщо коронавірус виявиться стійким до вакцин, доведеться розробляти нові препарати. Це означає, що людям може знадобитися повторне щеплення, повідомили у вівторок, 9 березня, на сайті Каліфорнійського університету.

"Моделі пророкують еволюцію вірусу грипу, і вакцини виробляють до того, як виявляються варіанти. Якщо прогнози точні, вакцини працюють. Якщо вони промахнуться, почнеться важкий сезон грипу. Так, найімовірніше, буде поводитися COVID-19. Багато зусиль буде вкладено в прогнозування того, що станеться наступного року, потім будуть оновлені вакцини, і людям потрібно зробити повторне щеплення", – сказав Адам Годзик, професор біомедичних наук у Медичній школі Каліфорнійського університету.

Дослідники зазначають, що найбільш небезпечними на сьогодні вважають "південноафриканський" і "бразильський" штами COVID-19, бо мутації роблять їх стійкими до наявних вакцин. Тому необхідно якомога швидше прищепити якомога більше людей, доки препарати працюють.

"Ми беремо участь у жорсткій гонці: якщо ми не вакцинуємо людей швидко і не придушимо пандемію, нові варіанти будуть переважати до такої міри, що всі наші вакцини проти COVID-19 будуть неефективними", – зазначив Годзик.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я назвали три штами COVID-19, які циркулюють в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незабаром українці зможуть безкоштовно отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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