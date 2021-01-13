Учені сказали, за якої умови ефективна вакцина Pfizer

Марина Ліснічук Пульмонологія 14:39, 13.01.2021 Оновлено: 14:47, 13.01.2021

Вакцина проти коронавірусу виробництва Pfizer&BioNTech може давати ефективність імунізації у 95%, якщо другу ін’єкцію буде зроблено не пізніше ніж через три тижні після першої.

Так заявили фахівці Національної медичної академії Франції, за результатами проведених досліджень. Пресреліз опубліковано на її офіційному сайті.

Зокрема, науковці розкритикували рішення французького уряду щодо стратегії вакцинації проти COVID-19, згідно з яким друге щеплення робитиметься у період до шести місяців. Це стосується не тільки сертифікованої у країні вакцини Pfizer&BioNTech, а й інших.

Вакцина Pfizer&BioNTech

У медичній академії зазначили, що рівень ефективності вакцини у 52% після першої дози зростає до 95%, якщо друга доза вводиться через три тижні (21 день), але не гарантує такої швидкості, якщо щеплення зроблять пізніше.

З огляду на потенційні переваги й ризики, пов'язані з практикою відтермінування другої ін'єкції вакцини проти COVID-19 не за призначенням, Національна медична академія Франції рекомендує:

  • у максимально можливій мірі дотримуватися графіку вакцинації, запропонованого виробником (21 день для Pfizer&BioNTech, 28 днів для Moderna);

  • відтерміновувати введення другої дози тільки в тому разі, якщо того вимагають обставини (відсутність доступних доз) і не більш ніж на 3 тижні;

  • зарезервувати це розширення для людей у віці до 50 років, які не становлять факторів ризику розвитку важкої форми COVID-19;

  • призначити посилення бар'єрних заходів, щоб вакцинований не заразився до введення другої дози;

  • оцінити вплив цього розширення на збільшення кількості людей, котрі вакцинуються вперше щотижня.

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