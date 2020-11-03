Вчені розробили суперефективну вакцину проти коронавірусу

Суперефективна вакцина проти коронавірусу SARS-CoV-2 викликає вироблення антитіл, рівень яких в 10 разів вище, ніж у пацієнтів, які перехворіли COVID-19. Її розробкою займалися вчені з Медичної школи Вашингтонського університету в США.

Як передає MedicalXpress, наукова стаття опублікована журналі Cell.

Результати тестування на мишах показали, що вакцина викликає сильну імунну відповідь. Така реакція спостерігається навіть при введенні дози, яка в шість разів менше тих доз, що застосовуються в разі інших вакцин. У тварин розвивалася сильна В-клітинна імунна відповідь, яка має вирішальне значення для імунної пам'яті та стійкого ефекту вакцини.

При введенні препарату приматам виникало вироблення антитіл, націлених на кілька ділянок шипованого (Spike) білка, за допомогою якого вірус проникає в клітини організму. Дослідники стверджують, що це може забезпечити захист проти мутованих штамів вірусу.

Вакцина на основі білкових наночастинок викликає сильну імунну відповідь medicalxpress.com

Вакцина-кандидат складається з білкових наночастинок, що містять 60 копій рецептор-зв'язуючого домену Spike білка. Молекулярна структура наночастинок імітує структуру вірусу, що пояснює її підвищену здатність викликати імунну відповідь. За словами вчених, здатність викликати сильну імунну відповідь в низьких дозах робить вакцину безпечнішою в порівнянні з аналогічними препаратами.

MedOboz повідомляв, що регулюючі органи в Англії почали прискорену перевірку оксфордской вакцини, яка знаходиться на фінальній стадії випробувань.