Учені розповіли, як "впізнати" коронавірус за очима

Біль в очах може бути ознакою коронавірусу. Джерело: anews.com
anews.com
У людей, які захворіли на коронавірус, про наявність хвороби можуть свідчити кон'юнктивіт та інші проблеми з очима.
Такого висновку дійшли британські вчені й виклали свої спостереження в статті на British Medical Journal. Вони провели опитування і встановили, що 83 респонденти назвали найбільш поширеними симптомами COVID-19 сухий кашель (66%), лихоманку (76%), втому (90%), втрату нюху і смаку (70%), а також три очних симптоми.
Йдеться про світлобоязнь (18% опитаних), біль в очах (16%) і свербіння (17%). Водночас частота болю в очах була значно вищою під час стану COVID-19 (16%) порівняно зі станом до зараження (5%). Відмінностей між чоловіками й жінками не було.
Показово, що 81% учасників дослідження повідомили, що очні симптоми з'явилися у них протягом двох тижнів після інших ознак COVID-19, а 80% – що ці прояви хвороби відчувалися менш ніж два тижні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше українка розповіла, що коронавірус спровокував у неї появу такого симптому, як панічні атаки.
А швейцарські дослідники назвали найбільш тривалими ознаками цієї інфекції втому, задуху і втрату нюху і смаку.
Зі свого боку, їхні колеги з китайського Уханя додали в цей список депресію, проблеми зі сном і слабкість у м'язах. За їхніми словами, ці стани можуть проявлятися до пів року.
Нагадаємо, вчені з'ясували, що двоє з п'яти пацієнтів втрачають чутливість до запахів і смаків через коронавірус.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".