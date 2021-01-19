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/ Пульмонологія

Учені розповіли, як "впізнати" коронавірус за очима

20.6т
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Біль в очах може бути ознакою коронавірусу

Біль в очах може бути ознакою коронавірусу. Джерело: anews.com

anews.com

У людей, які захворіли на коронавірус, про наявність хвороби можуть свідчити кон'юнктивіт та інші проблеми з очима.

Такого висновку дійшли британські вчені й виклали свої спостереження в статті на British Medical Journal. Вони провели опитування і встановили, що 83 респонденти назвали найбільш поширеними симптомами COVID-19 сухий кашель (66%), лихоманку (76%), втому (90%), втрату нюху і смаку (70%), а також три очних симптоми.

Йдеться про світлобоязнь (18% опитаних), біль в очах (16%) і свербіння (17%). Водночас частота болю в очах була значно вищою під час стану COVID-19 (16%) порівняно зі станом до зараження (5%). Відмінностей між чоловіками й жінками не було.

Показово, що 81% учасників дослідження повідомили, що очні симптоми з'явилися у них протягом двох тижнів після інших ознак COVID-19, а 80% – що ці прояви хвороби відчувалися менш ніж два тижні.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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