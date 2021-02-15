Учені розповіли, що може викликати "мозковий туман" у тих, хто перехворів на COVID-19

Американські вчені заявили, що змогли з'ясувати, чому COVID-19 може залишати після себе негативні наслідки для здоров'я пацієнта, а саме помутніння свідомості. Ця ознака отримала назву "мозковий туман".

За словами фахівців, його причина криється серед іншого в рівні цитокінів (широка категорія білків, які беруть участь у передачі сигналів в імунній системі) в спинномозковій рідині. Про це повідомляє Science Аlert.

Зазначається, що під час свого дослідження вчені з Меморіального онкологічного центру ім. Слоуна Кеттерінга (MSK) у Нью-Йорку (США) провели скринінг спинномозкової рідини 18 онкологічних хворих. Ці пацієнти відчували неврологічну дисфункцію (відому як енцефалопатія) після зараження коронавірусом.

Навіть після одужання від COVID-19 пацієнти відчувають помутніння свідомості, що отримало назву "мозковий туман"

Спочатку передбачалося, що тривалий COVID-19 може бути причиною неврологічних симптомів "мозкового туману" в пацієнтів. Йдеться про такі ознаки, як втома, втрата пам'яті, сплутаність свідомості й інші відхилення. Однак мікробіологічний аналіз рідини не виявив жодних ознак вірусу, тому вчені припустили, що люди вилікувалися від нього.

"Ми виявили, що в цих пацієнтів було стійке запалення і високий рівень цитокінів у спинномозковій рідині, що пояснює симптоми, які в них були", – зазначила співавторка дослідження Ян Ремсік.

Цитокіни – це широка категорія білків, які беруть участь у передачі сигналів в імунній системі. У деяких випадках коронавірусу надмірне вироблення цих молекул призводить до так званого цитокінового шторму, який може викликати надмірне запалення і призвести до летального наслідку.

Потік цих запальних хімічних речовин в імунній системі, кажуть дослідники, просочується в мозок, викликаючи симптоми енцефалопатії, які спостерігаються в пацієнтів.

За словами вчених, отримані результати дослідження показують, що протизапальні препарати можуть бути корисні в пом'якшенні "мозкового туману" в перехворілих і виявити нові напрями в діагностиці цього затяжного захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо ознаки, які свідчать про те, що людина вже перехворіла на коронавірус. Серед них виділялися "туман" у голові й відчуття раптової хиткості чи нестійкості на ногах.