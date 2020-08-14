Вчені розкрили незвичайну особливість коронавірусу

Коронавірус пошкоджує тільки специфічні органи людини, в тому числі легені, печінку, нирки, серце і нервову систему, але не весь організм.

До такого висновку прийшли вчені іспанського Університету Сарагоси. Відкриття, результати якого опубліковані в журналі Chaos, дозволить розробити препарати, які запобігають поліорганній недостатності та смерті пацієнтів.

Вчені виявили незвичайну особливість коронавірусу

Дослідники пояснили, що для проникнення в клітини людини коронавірус взаємодіє зі специфічним білком, який називається ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (ACE2). Цей рецептор мають багато клітин організму, проте патоген вражає органи вибірково, що вказує на існування ще не відомого механізму зараження тканин.

Вченим вдалося розробити математичну модель, за допомогою якої виявили 59 білків, що діють як основні активатори і впливають на інші органи людини.

Ланцюжок взаємодій викликає зміни в білках, що знаходяться за межами легких, що впливає на вразливість органів для коронавірусу.

Таким чином, препарати, націлені на ці ланцюжки, допоможуть уникнути поліорганної недостатності від COVID-19, яка призводить у багатьох випадках до смерті пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна група вчених на чолі з дослідниками з Німеччини відкрили новий метод боротьби з коронавірусом.