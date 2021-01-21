Вчені припустили, що чай може вбивати COVID-19 у слині

Вчені з Японії дійшли висновку, що чорний, зелений, смажений зелений чай і улун здатні вбивати коронавірус у слині.

У їхньому дослідженні, опублікованому на bioRxiv, вони зазначили, що для знешкодження COVID-19 у ротовій порожнині цими напоями достатньо однієї хвилини. Заявлено, що такий "убивчий" ефект на інфекцію чинили з'єднання активних компонентів: галлату епігаллокатехіну (EGCG), теафлавін-3,3'-дигаллату (TFDG) і теазіненсину A (TAS).

Вони впливали на спайк-білки коронавірусу, які дають йому можливість проникати в організм. Показово, що вплив на збудника хвороби зазначеними речовинами всього за 10 секунд знижували його концентрацію до рівня, який неможливо визначити.

"Так, чай можна використовувати для інактивації SARS-CoV-2 в слині інфікованих людей, просто ковтаючи його або полощучи горло, що в кінцевому підсумку може знизити поширення COVID-19 серед населення", – зробили висновок японські вчені.

Водночас вони попередили, що для перевірки цієї гіпотези необхідні детальні клінічні дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше вчені з Ізраїлю довели, що ліки фенофібрат для зниження рівня жирів в організмі можуть істотно полегшити протікання коронавірусної хвороби і спростити лікування заражених пацієнтів.

А американські вчені виявили білок, який повністю нейтралізує COVID-19 навіть за мінімального дозування.

Це білкове з'єднання, яке в 10 разів менше, ніж повнорозмірне антитіло, що використовується для створення препарату Ab8 проти коронавірусу.

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