Учені припинили лікувати COVID-19 відомим препаратом: він неефективний

Учені заявили, що гідроксихлорохін не здатний вилікувати коронавірус (COVID-19). Препарат показав свою неефективність у боротьбі з хворобою.

Лікар Ніл Шлугер із Медичного центру Колумбійського університету в Нью-Йорку (США) розповів про "жахливі дні" в лікарні, передає Science News.

"Я приходив у палату вранці, щоб зробити обходи, і питав у стажера: "Хто прибув минулої ночі?". І він відповідав: "У мене було 10 госпіталізацій із COVID-19, і троє з них уже померли". Я не відчував нічого подібного за 35 років лікування", – говорив Шлугер.

Медик зазначив, що він сподівався, що гідроксихлорохін годиться для лікування пацієнтів. Однак лікування цим протималярійним препаратом показало його неефективність, через що його перестали давати пацієнтам.

Шлугер зазначив, що заходи громадської охорони здоров'я, такі як носіння масок, перебування вдома й соціальне дистанціювання, зробили більше для боротьби з COVID-19, ніж гідроксихлорохін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я припинила випробування трьох препаратів від коронавірусу.