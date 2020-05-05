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/ Пульмонологія

Вчені придумали новий метод лікування коронавірусу: з'явилися деталі

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Вчені в Об'єднаних Арабських Еміратах вирішили лікувати коронавірус COVID-19 з використанням стовбурових клітин. Влада країни вже назвали отримані результати проривними.

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Як повідомило Агентство Emirates, міністерство економіки ОАЕ видало патент дослідникам з Центру стовбурових клітин в Абу-Дабі на розробку нового методу.

"Патент виданий на лікування COVID-19 з використанням інноваційного збору стовбурових клітин, який полягає в отриманні стовбурових клітин з власної крові пацієнта і повторне їх введення після активації", – йдеться в повідомленні.

Дослідження в Центрі стовбурових клітин в Абу-Дабі

Дослідження в Центрі стовбурових клітин в Абу-Дабі

Лікування передбачає вдихання дисперсного розпилення отриманої речовини. Передбачається, що таким чином клітини легенів будуть регенеруватися, а організм – виробляти імунну відповідь для запобігання гіперреакції імунної системи на вірус і подальшого пошкодження здорових клітин.

Методику випробували вже на 73 пацієнтах в якості додаткового лікування, всі вони відзначили відсутність побічних ефектів.

Випробування методу і виявлення рівня його ефективності тривають і, як очікується, будуть завершені через кілька тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США офіційно схвалили застосування в екстрених випадках експериментального препарату "Ремдесівір" при коронавірусі COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Місце
ОАЕ Абу Дабі
Теги
дослідження вірус
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12697.

    Вилікувалися: 1875. Померли: 316.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – 252 тисячі.

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