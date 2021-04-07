Вчені пояснили, скільки вакцина захищатиме організм від COVID-19

Стало відомо, скільки вакцини проти COVID-19 захищатимуть організм

Вакцини проти коронавірусу забезпечують захист організму від повторних заражень щонайменше на 6-12 місяців. Також не відкидається і можливість їхньої пожиттєвої дії.

Такого висновку дійшли епідеміологи та самі розробники препаратів, пише CNN. Зокрема, захист від дводозової вакцини Pfizer залишається вищим за 91% навіть через пів року після щеплення. Таку інформацію фармацевтична компанія озвучила в одній зі своїх заяв.

Втім цей факт поки що не фігурує в офіційних наукових публікаціях. Також відомо, що висновок Pfizer базується на дослідженні, в якому взяли участь лише кілька тисяч людей.

Однак, якщо інформація підтвердиться остаточно, то, стверджують фахівці, вакцини Pfizer і Moderna можна буде вважати такими, що забезпечують тривалий захист.

"Я не був би здивований, якби через рік ми дізналися, що ці вакцини все ще дають сильну імунну відповідь. Я не був би здивований тим, що це вакцина, яку ми отримаємо лише один раз", – сказав імунолог та експерт із вакцин з Університету Пенсільванії Скотт Хенслі.

Подібний принцип дії мають вакцини проти кору, адже вони захищають 96% людей від цієї інфекційної хвороби на все життя.

Водночас лікарі стурбовані тим, що коронавірус може поводитися так само, як грип, вимагаючи нової вакцини щороку. Причиною цьому є швидка мутація штамів, які циркулюють, та швидке зникнення імунітету.

Аби уникнути таких проблем, виробники препаратів для щеплення проти COVID-19 розпочали виготовлення та тестування версій своїх вакцин, які захищають від нових модифікацій збудника хвороби. Передовсім йдеться про південноафриканський варіант B.1.351 із мутацією, яка нібито дозволяє йому частково уникати імунної відповіді організму людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що перенесена коронавірусна інфекція не є протипоказанням до вакцинації проти COVID-19. Адже навіть якщо в людини вже виробилися антитіла, вона може зробити щеплення. Це зробить імунітет більш стійким порівняно з тим, що формується після хвороби.