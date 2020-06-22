Вчені пояснили один із найпоширеніших симптомів COVID-19
Втрата нюху у заражених коронавірусом і хворих на звичайну застуду пояснюється тим, що частина носа, яка виробляє нюх, блокується "спухлими" м'якими тканинами та слизом.
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Однак характер таких процесів під час цих двох захворювань відрізняється. Такого висновку дійшли вчені, дослідивши аносмію як один із найпоширеніших симптомів COVID-19, повідомляє Science Alert.
За словами експертів, багато пацієнтів із коронавірусом скаржилися на раптову втрату нюху, а вже через тиждень або два говорили про раптове чи повне повернення до нормального стану.
Зокрема, більшість заражених стверджували, що їхній ніс був чистим, тому втрату відчуття запаху не можна було назвати закладеністю. Тоді як для інших аносмія була тривалою.
Завдяки комп'ютерній томографії носа і пазух пацієнтів, які відчувають такий симптом при COVID-19, дослідники виявили, що частина носа, яка виробляє нюх, блокується спухлим м'якими тканинами і слизом. Водночас інша частина має нормальний вигляд, і у пацієнтів немає проблем із диханням через ніс.
Спочатку вчені припустили, що коронавірус може заражати й руйнувати нюхові нейрони – клітини, що передають сигнал від молекули аромату в носі в область мозку, де сигнали інтерпретуються як "запах".
Однак інше дослідження показало, що білки ACE2, необхідні COVID-19 для проникнення в клітини, не були виявлені на нюхових нейронах, їх виявлено у "сустентакулярних клітинах", які підтримують ці нейрони.
"Ці клітини, ймовірно, будуть тими, які зашкодять вірус, і імунна відповідь викличе набряк області, але залишить нюхові нейрони недоторканими. Коли імунна система впорається з вірусом, набряк спаде, і молекули аромату матимуть чіткий шлях до своїх неушкоджених рецепторів, а нюх повернеться до норми", – пояснюють експерти.
Вони вважають, що в деяких випадках нюх не повертається через запалення в інших системах організму людини, інфікованої коронавірусом. Вчені додають, що відновлення нюху набагато повільніше, оскільки нюхові нейрони вимагають час для регенерації із запасу стволових клітин у слизовій оболонці носа.
Як повідомляв OBOZREVATEL, медики з США стверджують, що люди європейського походження майже в 3-6 разів частіше відчувають втрату нюху (аносмія) і смаку при зараженні коронавірусною інфекцією, ніж інші жителі Землі.