Вчені пояснили один із найпоширеніших симптомів COVID-19

Втрата нюху у заражених коронавірусом і хворих на звичайну застуду пояснюється тим, що частина носа, яка виробляє нюх, блокується "спухлими" м'якими тканинами та слизом.

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Однак характер таких процесів під час цих двох захворювань відрізняється. Такого висновку дійшли вчені, дослідивши аносмію як один із найпоширеніших симптомів COVID-19, повідомляє Science Alert.

За словами експертів, багато пацієнтів із коронавірусом скаржилися на раптову втрату нюху, а вже через тиждень або два говорили про раптове чи повне повернення до нормального стану.

Аносмія є одним із поширених симптомів COVID-19

Зокрема, більшість заражених стверджували, що їхній ніс був чистим, тому втрату відчуття запаху не можна було назвати закладеністю. Тоді як для інших аносмія була тривалою.

Завдяки комп'ютерній томографії носа і пазух пацієнтів, які відчувають такий симптом при COVID-19, дослідники виявили, що частина носа, яка виробляє нюх, блокується спухлим м'якими тканинами і слизом. Водночас інша частина має нормальний вигляд, і у пацієнтів немає проблем із диханням через ніс.

Спочатку вчені припустили, що коронавірус може заражати й руйнувати нюхові нейрони – клітини, що передають сигнал від молекули аромату в носі в область мозку, де сигнали інтерпретуються як "запах".

Однак інше дослідження показало, що білки ACE2, необхідні COVID-19 для проникнення в клітини, не були виявлені на нюхових нейронах, їх виявлено у "сустентакулярних клітинах", які підтримують ці нейрони.

Люди з коронавірусом страждають аносмією

"Ці клітини, ймовірно, будуть тими, які зашкодять вірус, і імунна відповідь викличе набряк області, але залишить нюхові нейрони недоторканими. Коли імунна система впорається з вірусом, набряк спаде, і молекули аромату матимуть чіткий шлях до своїх неушкоджених рецепторів, а нюх повернеться до норми", – пояснюють експерти.

Вони вважають, що в деяких випадках нюх не повертається через запалення в інших системах організму людини, інфікованої коронавірусом. Вчені додають, що відновлення нюху набагато повільніше, оскільки нюхові нейрони вимагають час для регенерації із запасу стволових клітин у слизовій оболонці носа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики з США стверджують, що люди європейського походження майже в 3-6 разів частіше відчувають втрату нюху (аносмія) і смаку при зараженні коронавірусною інфекцією, ніж інші жителі Землі.

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