Науковці попередили, що китайські вакцини можуть не впоратися з COVID-19

Країни, які використовують китайські вакцини проти коронавірусу (COVID-19), можуть бути уразливі для майбутніх хвиль хвороби. Адже ефективності цих препаратів буде недостатньо, щоб спинити поширення вірусу.

Як повідомляє Daily Mail, більше 50 країн світу замовили китайські вакцини. При цьому наголошується, наприклад, в Чилі рівень зараження вірусом збільшився з лютого більш ніж удвічі, незважаючи на вакцинацію 40% населення.

Вчені пояснили, що наростаюча криза в Чилі повинна стати попередженням для решти світу про те, що китайські вакцини занадто слабкі, щоб зупинити поширення вірусу навіть при успішній програмі імунізації.

Принаймні, 53 країни замовили дози китайських вакцин, багато з яких є країнами, що розвиваються – Південної Америки, Африки і Південно-Східної Азії. Той факт, що вакцини дешеві та прості у зберіганні, зробило їх ідеальними для держав, в яких немає спеціального обладнання для зберігання препарату при наднизьких температурах.

Професор Ян Джонс, вірусолог з Університету Редінга (Англія) зазначив, що китайських вакцин "буде недостатньо, щоб зупинити циркуляцію вірусу". Так, в Чилі пройшли вакцинацію три чверті населення і отримали одну дози 40% населення. Однак з лютого показник зараження подвоївся, збільшившись з 177 випадків на мільйон до 372 випадків в день. Більше 80% країни були інфіковані, тому країна повернулася в режим ізоляції.

Відзначається, що дослідження Чилійського університету показало, що китайська вакцина Sinovac ефективна тільки на 3% після першої дози, а через два тижні після другого уколу – 56,5%. Для порівняння: вакцини Pfizer і Moderna мають ефективність 95% і 94% відповідно, а вакцини AstraZeneca – близько 79%.

Інша вакцина китайського виробництва Sinopharm показала ефективність в 73%. Однак через те, що Китай відмовився публікувати достовірні дані в медичних журналах, експерти не можуть бути впевнені, наскільки ефективна вакцина насправді.

Ефективність вакцин від COVID-19

Вчені відзначили, що китайські вакцини залишають проломи в імунітеті, в результаті чого значна частина населення опиниться вразливою перед хворобою. Але при цьому вони визнали, що навіть ефективність вакцини вище 50% краще, ніж нічого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї визнали свої вакцини від коронавірусу недостатньо ефективними, заявивши про низькі показники захисту.

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