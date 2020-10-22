Учені попередили про ризик зараження ВІЛ через вакцини-кандидати проти COVID-19

Одна з компаній-розробників заявила, що вже придумала, як вирішити проблему

У групу ризику через нього потрапляють чоловіки

Учені з Каліфорнійського університету (США) дійшли висновку, що щонайменше чотири вакцини, які тестують для протидії COVID-19, мають у своєму складі компонент, здатний підвищувати ризик зараження ВІЛ.

Складова вакцин проти COVID-19 може підвищити ризик зараження ВІЛ

Як повідомляється у статті дослідників для The Lancet, близько десяти років тому вони працювали над розробкою вакцини проти ВІЛ. Утім результати двох незалежних аналізів показали, що препарат навпаки підвищував ризик інфікування серед чоловіків, які отримали ін'єкцію.

"Ми пишемо, щоб висловити занепокоєння щодо використання рекомбінантного аденовірусу типу 5 (Ad5) для дослідження вакцини проти COVID-19 фази 1 та наступних передових випробувань", – написали науковці, наголошуючи, що такий самий аденовірус вони використовували як "транспортувальника" (вектора) вакцини у своїй старій розробці.

Керівниця групи вчених із Каліфорнійського університету С'юзан Бучбіндер наголосила, що особливу небезпеку вакцина-кандидат проти ВІЛ несла тим чоловікам, які раніше перехворіли на аденовірус форми Ad5. При цьому в жінок ризик інфікування ВІЛ не зростав.

"На основі цих висновків ми стурбовані тим, що вектор Ad5 для імунізації проти SARS-CoV-2 може збільшити ризик набуття ВІЛ чоловіками, які отримують вакцину. Як пандемія ВІЛ, так і COVID-19 впливає на вразливі групи населення в усьому світі", – звернулися до колег-дослідників учені.

"Це важливе застереження має бути ретельно оцінене перед подальшою розробкою вакцин з Ad5 для SARS-CoV-2, а документи з інформованою згодою щодо цих потенційних ризиків повинні відображати інформацію щодо зараження ВІЛ з векторами Ad5", – додали вони.

Однак, як пише Science, фармацевтичні компанії, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу, запевнили, що знайомі з описаною проблемою і вже подбали про її вирішення. Так, наприклад, виробник ImmunityBio заявив, що зумів генетично "приглушити" вектор Ad5 і в такий спосіб домігся зниження рівня імунної відповіді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бразилії помер учасник випробувань вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією AstraZeneca й Оксфордським університетом. Смерть 28-річного лікаря настала від викликаних COVID-19 ускладнень.

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