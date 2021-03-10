Вчені попередили про "атомну бомбу" серед мутацій COVID-19

Вчені з Бразилії попередили, що неконтрольований спалах коронавірусу в їхній країні може поставити під загрозу глобальну боротьбу за припинення пандемії.

Значно заразніший штам P1, який виник там, вже став домінуючим у більшості бразильських штатів і, кажуть фахівці, немає ніяких ознак того, що його поширення сповільниться. Про це пише Daily Mail.

"Це є "атомною бомбою". Я здивований кількістю виявлених варіантів. ЗМІ не розуміють, що це означає. Всі штами, що викликають занепокоєння, більш заразні... а це означає прискорену фазу епідемії", – заявив біолог-математик із бразильської обсерваторії щодо COVID-19 доктор Роберто Кренкель.

Штам COVID-19, який виник у Бразилії, вчені вважають найбільш заразним

Зазначається, що мутант коронавірусу P1 став причиною захворювання у 15 осіб в дев'яти штатах США. На щастя, зростання показників вакцинації і зниження кількості щоденних інфекцій там допомагають зупинити спалах хвороби. Але це не відноситься до Бразилії, де відділення інтенсивної терапії балансують на межі повного завантаження хворими, а "хаотичне впровадження вакцини тільки намагається завоювати популярність".

"Жодна держава не буде в безпеці, якщо не всі країни контролюють свої спалахи. Ми можемо вакцинувати скільки завгодно в США і досягти колективного імунітету, але доти, поки у нас будуть неконтрольовані спалахи в інших країнах, а кордони залишатимуться відкритими, цього не трапиться. У таких країнах, як Бразилія, де немає обмежень і вірус поширюється вільно, це дійсно живильне середовище для його мутацій", – заявила віцепрезидентка з прикладної епідеміології Інституту вакцин Сабіна в штаті Вашингтон Деніз Гаррет.

Відомо, що в Бразилії було зафіксовано вже декілька "страхітливих ранніх хвиль" COVID-19. Тести на антитіла показали, що приблизно 76% населення сильно постраждалого міста Манауса були заражені ще в жовтні, після першої хвилі пандемії там.

Разом із тим, зазначає докторка Гаррет, існуючі вакцини дійсно працюють проти бразильського штаму коронавірусу. Тому вчені закликають країни прискорювати темпи вакцинації свого населення.

Зауважимо, що Бразилія перебуває на третьому місці в світі за кількістю випадків COVID-19 після США та Індії. У країні зафіксовано понад 11,1 млн всіх заражень, із них більш як 268,5 тис. людей померли, а 9,8 млн вилікувалися.

Дані щодо коронавірусу в Бразилії Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Бразилії Едуардо Пазуелло заявив, що варіант коронавірусу, виявлений в бразильській Амазонії, може бути втричі заразнішим, ніж "традиційний" COVID-19.