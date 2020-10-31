Вчені помітили зниження температури в людей в усьому світі

Температура людського тіла поступово знижується в популяціях у всьому світі.

Дослідження антропологів з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі було опубліковано в журналі Sciences Advances. При цьому вони не змогли точно сказати, чому відбувається "охолодження" людей.

Близько 200 років тому німецький лікар Карл Вундерліх встановив, що 37°C – нормальна температура тіла людини, однак з тих пір цей показник знизився. Так, у Великій Британії в 2017 році середня температура тіла здорової людини становила 36,6°C, а в 2019-му в каліфорнійському місті Пало-Альто – і зовсім 36,4°C.

У людей у всьому світі поступово знижується температура – дослідження. Джерело: pixabay.com pixabay.com

Спостереження за народністю цімане в Болівії показали, що за 16 років середня температура тіла знижувалася щорічно приблизно на 0,05°C. При цьому увагу вчених привернуло, що зміни, які зайняли в інших країнах майже два століття, тут відбулися менш, ніж за два десятки років.

У більш ранніх дослідженнях передбачалося, що вся справа в поліпшенні гігієни, розвитку медицини і зниженні кількості інфекцій – у людей стали рідше зустрічатися хронічні запальні процеси, що призводять до підвищення температури.

Нове дослідження дозволило перевірити цю теорію безпосередньо – у дослідників на руках була інформація про клінічних 5481 людину, які протягом 16 років проходили обстеження. Для вимірювання температури використовувалися однакові термометри.

Хоча в ряді випадків інфекції дійсно обумовлювали вищу температуру тіла, поправка на них не пояснювала всіх змін. Крім того, температура знижувалася і у людей, які були повністю здорові протягом дослідження.

Серед інших чинників, які могли вплинути на зниження температури – поширення антибіотиків та протизапальних засобів, а також в цілому більш міцне здоров'я людей.

Крім того, організму зараз не потрібно регулювати температуру тіла – в багатьох країнах влітку використовуються системи кондиціонування, взимку – опалення. Хоча у цімане доступу до таких технологій немає, в Болівії досить тепло, а від прохолоди можна захиститися за допомогою одягу.

Дослідників здивувало, що для зниження температури тіла немає якоїсь однієї, універсальної причини – швидше, це відбувається через сукупність різних факторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка назвала незвичайні причини підвищення температури тіла.

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