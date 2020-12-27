Вчені почали випробовувати препарат, який може дати миттєвий імунітет до COVID-19

Британські вчені з Університетського коледжу Лондона (UCLH) випробовують новий препарат Storm Chaser, який потенційно здатний давати швидкий імунітет до коронавірусу.

Йдеться про терапію антитілами, яка, на думку експертів, може запобігти зараженню і врятувати безліч життів, інформує The Guardian. Цей метод розглядають як невідкладну допомогу стаціонарним пацієнтам лікарень і мешканцям будинків для людей похилого віку, щоб допомогти стримати спалахи COVID-19.

Зазначається, що Storm Chaser або "Штормовий мисливець" був розроблений UCLH і фармацевтичною компанією AstraZeneca, яка також разом із Оксфордським університетом створила вакцину проти коронавірусу.

Британські вчені випробовують новий препарат для боротьби з COVID-19

Наголошується, що імунна відповідь на ін'єкцію препаратом виникне вже протягом декількох днів. Тоді як у разі схвалених вакцин вироблення антитіл відбувається протягом місяця.

Команда вчених сподівається, що під час подальших досліджень їм вдасться показати, як суміш антитіл захищає від COVID-19 протягом 6-12 місяців. Учасники випробування отримують його у вигляді двох доз, одну за одною.

"Якщо ми зможемо довести, що це лікування працює і запобігає подальшому зараженню людей, це було б цікавим доповненням до арсеналу "зброї", що розробляється для боротьби з цим жахливим вірусом", – сказала вірусологиня з лікарень Лондонського університетського коледжу (UCLH) Кетрін Хуліхан, яка очолює дослідження цього препарату.

За її словами, Storm Chaser може бути доступний уже в березні або квітні 2021 року, якщо його буде схвалено регулювальним органом із лікарських засобів після розгляду даних дослідження.

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